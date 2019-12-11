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Учительница волгоградской школы №13 смогла взыскать через суд компенсацию морального вреда за инцидент 2006 года. В декабре она поскользнулась в кабинете директора и неудачно упала, получив серьезные повреждения. Был составлен акт о несчастном случае на производстве.

Педагогу пришлось долго лечиться: она обращалась в разные медицинские учреждения. Через два года ей присвоили третью группу инвалидности. А в 2013 году была установлена степень утраты профессиональной трудоспособности - 30 процентов.

Фото: REUTERS
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Причиной падения преподавательницы стал мокрый пол. Однако в ходе рассмотрения дела представитель образовательного учреждения настаивал на отсутствии вины работодателя: государственный инспектор труда не выявил технических и организационных причин, по которым произошел несчастный случай. Так он и указал в своем заключении. Однако вскрылся и другой факт.

- Влажная уборка в школе проводилась в нарушение распорядка дня и графика уборки помещений, о чем работник не был предупрежден. Таким образом, работодатель не обеспечил истцу безопасные условия труда, - пояснила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Это обстоятельство оказалось решающим. Краснооктябрьский районный суд Волгограда постановил, что общеобразовательное учреждение должно выплатить учительнице 200 тысяч рублей. Адвокат противоположной стороны пытался обжаловать вердикт в областной инстанции, но и там потерпел поражение.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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