На Урале должник по алиментам не смог улететь к новой пассии в Таиланд

Житель Екатеринбурга оплатил долги по алиментам ребенку от первого брака, чтобы улететь к новой возлюбленной за границу.

По данным управления ФССП России по Свердловской области, мужчина исправно поддерживал свою дочь финансово, пока той не исполнилось 14 лет.

Когда девочке исполнилось 18, отец решил, что на этом его миссия завершена, и собрался переезжать в Таиланд, к подруге, с которой познакомился в интернете. Однако, задолженность бывшей семье в размере полумиллиона рублей не дала ему сделать этого.

"Судебные приставы Чкаловского районного отдела в отношении должника вынесли постановление об ограничении выезда за пределы России. Таким образом, ему пришлось погасить долг, чтобы встретиться со своей новой возлюбленной", - передает пресс-служба надзорного ведомства.