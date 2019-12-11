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11.12.2019 15:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Открытое горение на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге ликвидировали в 15:51 по местному времени.

Как рассказал полковник внутренней службы, замначальника ГУ МЧС России области Валерий Казаков, пожар произошел в складском здании, где хранилась лакокрасочная продукция. "Была угроза соседнему зданию, где так же располагается производство лакокрасочных изделий. Горение было интенсивным, произошли хлопки емкостей с легко воспламеняющимися жидкостями. Из-за всех этих осложняющих факторов пожару был присвоен повышенный ранг номер три", - прокомментировал он.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге на горящем заводе взорвались бочки с краской

На складе находилось около 90 тонн лакокрасочных материалов.

Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте продолжают работу 75 человек и 22 единицы спецтехники.

Превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем - сотруднике завода. Его доставили в больницу с ожогами, но, как сообщили в пресс-службе областного Минздрава агентству ТАСС, госпитализация работнику не потребовалась: врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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