В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе

Открытое горение на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге ликвидировали в 15:51 по местному времени.

Как рассказал полковник внутренней службы, замначальника ГУ МЧС России области Валерий Казаков, пожар произошел в складском здании, где хранилась лакокрасочная продукция. "Была угроза соседнему зданию, где так же располагается производство лакокрасочных изделий. Горение было интенсивным, произошли хлопки емкостей с легко воспламеняющимися жидкостями. Из-за всех этих осложняющих факторов пожару был присвоен повышенный ранг номер три", - прокомментировал он.

На складе находилось около 90 тонн лакокрасочных материалов.

Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте продолжают работу 75 человек и 22 единицы спецтехники.

Превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем - сотруднике завода. Его доставили в больницу с ожогами, но, как сообщили в пресс-службе областного Минздрава агентству ТАСС, госпитализация работнику не потребовалась: врачи отпустили его на амбулаторное лечение.