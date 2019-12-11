В Екатеринбурге на горящем лакокрасочном заводе пострадал человек

Спасатели сообщили об одном пострадавшем в результате крупного пожара, который бушует сейчас на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге. "Есть информация об одном пострадавшем с термическими ожогами", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ЧП случилось на производственной площадке предприятия. К этому часу площадь пожара увеличилась и составила уже 800 квадратных метров. Пламя тушат 26 человек, задействовано 83 единицы спецтехники. К заводу стягивают дополнительные силы, так как есть угроза, что огонь перекинется на соседние здания.

Жители микрорайона сообщают о взрывах на месте происшествия. Эта информация пока официально не подтверждается: вероятно, слышно, как лопаются емкости с краской.

"На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ", - рапортует главк МЧС региона.