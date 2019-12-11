В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод

На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
Сообщение о нем поступило в МЧС в 11:58 по местному времени. На место выдвинулись 68 человек личного состава и 16 единиц техники.
"По предварительным данным, горит разлитая краска на площади 600 квадратных метров. На месте развернут штаб пожаротушения", - передает пресс-служба главка МЧС Свердловской области.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Появилось видео пожара на складе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге#пожар #происшествия #Екатеринбург pic.twitter.com/q5X8CvxLrw— Пятый канал Новости (@5tv) December 11, 2019