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11.12.2019 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге накрыли цех по "омоложению" просроченных консервов

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Екатеринбурге силовики проверили склад на улице Новинской на предмет незаконного оборота консервов - рыбных мясных и молочных. Оказалось, что на предприятии в промышленных масштабах на просрочку наносили новые сроки производства, подделывали маркировку завода-изготовителя.

Спецоперацию при поддержке регионального управления ФСБ, главка МВД и областной Росгвардии провел Россельхознадзор.

Фото: iStock
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"На территории склада на момент проведения проверки находилось более двух тысяч тонн фальсифицированной продукции с явными признаками недоброкачественности, перефасованной, хранящейся с несоблюдением требований", - передает пресс-служба надзорного органа.

Контролеры выявили преступные схемы махинаций: на склад поступала просроченная продукция, с нее отклеивая этикетки, при помощи химических средств смывались нанесенные на производстве даты выработки, номера партий. После всех этих манипуляций на товары наносили новую этикетку, на которой значился другой производитель, и даже иногда - продукт (так, "Тихоокеанская натуральная сельдь" стала "Сардиной атлантической натуральной, а "Горбуша" - "Скумбрией"), банки маркировали новыми сроками годности.

Консервы, на которых дата изготовления наносилась путем выдавливания на крышке, перефасовывали в другие банки, нарушая герметичность заводской упаковки.

"Сейчас ведется работа по установлению цепи сбыта фальсифицированной продукции и оповещению продавцов", - сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Сайфулина.

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