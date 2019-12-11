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11.12.2019 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ущерб не виртуальный

Вложение средств в криптовалюту не оправдало надежд
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 281(8039)
Попытка заработать на криптовалюте обернулась для жительницы Екатеринбурга серьезными финансовыми потерями. Хорошая новость: ей все же удалось вернуть деньги через суд.

Два года назад настойчивый сотрудник некоего "международного финансового клуба", якобы зарабатывающего на криптовалюте, убедил жительницу Екатеринбурга Анастасию вложить средства в проект. Обещал огромные проценты и доход от привлечения новых участников. Для покупки цифровых денег доверчивая женщина перевела 148 тысяч рублей на четыре банковские карты физических лиц. Говорит, рассчитывала не только вернуть деньги, но и получить солидную прибыль - 60 процентов годовых. Когда все сроки выплаты прошли, Анастасия потребовала от "клуба" вернуть обещанное. Не получив ответа, подала в Чкаловский районный суд Екатеринбурга иск о взыскании суммы с владельцев счетов.

Фото: Пресс-служба МАЗа.
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- Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения райсуд удовлетворил в полном объеме. Решение обжаловал лишь один из ответчиков. Сослался на то, что в этой цепочке действовал как трейдер - пользователь сайта, заключающий сделки по покупке и продаже криптовалюты, и уже перевел полученные от Анастасии денежные средства третьим лицам, - сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Апелляцию трейдера коллегия облсуда не удовлетворила. Судьи констатировали отсутствие доказательств возврата денег истцу. Кроме того, они не нашли подтверждения тому, что "специалист по цифровой валюте" использовал деньги Анастасии в соответствии с ее распоряжением и в ее интересах. В итоге служители Фемиды сделали вывод, что ответчик поступил с деньгами екатеринбурженки по своему усмотрению.

Итог таков: вернуть деньги пострадавшей должны все четверо получателей. Решение Чкаловского райсуда о взыскании средств вступило в законную силу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Виртуальные валюты
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