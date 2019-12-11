Спасатель рассказал, как выжить, провалившись под сковавший реку лед

Главный совет тем, кто по неосторожности оказался под сковавшим реку льдом, - не паниковать. У человека в воде при такой температуре на спасение есть лишь несколько минут, и терять их на эмоции точно нельзя.

- От психологического состояния и готовности действовать напрямую зависит ваша жизнь. После того, как человек оказался в ледяной воде, он имеет в запасе от пяти до десяти минут на активные действия, затем шансы на спасение резко снижаются, мышцы начнут неметь от холода, собственное тело будет плохо слушаться, - рассказал "Вечерней Москве" начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС главного управления МЧС России по городу Москве Вячеслав Крашевский.

Специалист посоветовал попавшему в полынью человеку бросить все вещи и максимально широко расставить руки, чтобы удержаться на поверхности и не уйти под воду с головой. В случае, если на реке имеется течение, нужно, напротив, сгруппироваться, уменьшая парусность тела. Однако если утопающего унесло под толщу льда, счет идет уже на секунды.

- Очень хорошо, если вы успели сделать полный вдох. Задержите дыхание, постарайтесь унять страх, не мечитесь. Счет идет на секунды, если оставшееся время не использовать правильно, через минуту - полторы последует гибель.

- Откройте глаза. Смотрите, куда идут пузырьки воздуха. Обычно они тянутся к полынье. Следуйте за пузырьками. Поднимайтесь в сторону света, - отметил спасатель.

Он посоветовал не бороться с сильным течением, а внимательно смотреть за цветом льда над головой.

- Там, где он более светлый, тонкий, бейте любым твердым предметом, оказавшимся в кармане, или кулаками, проламывайте покров изо всех сил, - посоветовал Крашевский.

Он также рассказал, что делать, если хрупкий край полыньи постоянно обламывается. Лучше прекратить тратить силы на этот попытки вылезти из воды и шаг за шагом пробивать дорогу к берегу, пока под ногами не окажется дно.

- Главное - не останавливаться и постоянно двигаться, - заключил эксперт.