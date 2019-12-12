Арестована чиновница налоговой инспекции из Подмосковья

Чем ближе конец года, тем больше коррупционных преступлений. В Подмосковье главы нескольких районов, их заместители и руководители госорганизаций находятся под следствием за коррупционные составляющие. Только что Бабушкинский райсуд Москвы арестовал главу налоговой инспекции подмосковного города Электросталь Светлану Лоскутову по подозрению в получении крупной взятки. По сообщению ТАСС, "суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Лоскутовой, которая подозревается в совершении деяния, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")".

Подробности не уточняются. По статье обвинения Лоскутовой грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 миллионов рублей. В числе фигурантов дела начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий Винокуров, его заместитель Арсен Тебуев и начальник отдела выездных проверок Елена Домино. Они также обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ. И грозит им до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что чиновники договорились с руководством одной из коммерческих фирм за 15 миллионов рублей повлиять на итоги проверки, вскрывшей факты нарушения налогового законодательства. В частности, руководители ИФНС пообещали снизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Начальник отдела выездных проверок Домино, по данным следствия, получила первый транш в 10 миллионов рублей. Тут ее и задержали - с поличным. Позднее было задержано и ее начальство. По решению суда все обвиняемые отправлены под домашний арест.

Винокуров возглавляет инспекцию с 2011 года, а до этого руководил ИФНС по городу Ступино Московской области. Межрайонная ИФНС №1 по Московской области обслуживает налогоплательщиков Раменского района и городов Жуковский, Бронницы, Раменское.