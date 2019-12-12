Бывшего совладельца "Росгосстраха" обвиняют в растрате

Дорогомиловский районный суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова и экс-акционера Росгосстрах Банка Надежды Клепальской.

Оба фигуранта дела обвиняются в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества.

Как пояснил адвокат подсудимого, статья "Растрата" была добавлена недавно. Интересно, что первоначально, после задержания, именно эта статья вменялась Хачатурову. Потом обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". А позже он был обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем. Если суд со следствием согласится, то подсудимому светит срок до 10 лет.

По версии следствия, фигурант дела передал паи фонда недвижимости, которая находилась на балансе фирмы, другой своей компании, за что получил векселя третьей организации, также принадлежащей ему. Следователи решили, что целью Хачатурова было хищение. Адвокат бывшего совладельца "Росгосстраха" назвал обвинения абсурдом, доведенным до абсолюта.

Со слов адвоката Хачатурова Алексея Мельникова, банк "Открытие", получивший под свой контроль "Росгосстрах", не хочет исполнять обязательства по договору, а потому владельцы кредитной организации преследуют его клиента.

Хачатуров и Клепальская были задержаны в Москве весной прошлого года и находятся под арестом.