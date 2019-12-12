Бывшего совладельца "Росгосстраха" обвиняют в растрате

Новости

В Подмосковье в гараже нашли мертвых подростков 21:53
ЦСКА отказался выкупать Сантоса у "Васко да Гама" 21:29
В Сочи в ДТП в районе Красной Поляны погибли четыре человека 21:20
Попавшего в автокатастрофу Вайнштейна готовят к операции 21:20
Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России 21:09
В Дагестане при взрыве газа пострадали двое взрослых и два ребенка 21:08
При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный 21:06
По факту пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбудили дело 20:54
Skoda Karoq для России: стартовало производство в Нижнем Новгороде 20:47
В Великобритании закончились слушания о долге Украины перед РФ 20:39
В Башкирии 11-летний мальчик отравился никотиновой конфетой 20:31
Юристы стран Черноморско-Каспийского региона работают вместе 20:18
Jeep зарегистрировал пикап Gladiator в России 20:00
Журналисты БЕЛТА награждены за освещение II Европейских игр 19:55
Кабмин утвердил план реализации программы переселения соотечественников 19:52
В Сеть попали первые фото нового Cadillac Escalade 19:51
Мэрию Воронежа уличили в завышении расходов 19:25
В Сирии начал работу Центр открытого образования на русском языке 19:22
Глава МИД Беларуси познакомил дипломатов с возможностями в IT-сфере 19:09
Генеральские звания присвоены 14 сотрудникам СК РФ 19:02
В Чичен-Ице найден неизвестный 1000-летний текст майя 18:56
В Греции нашли затонувший римский корабль времен Христа 18:54
Стронций помог раскрыть 1400-летнюю мрачную тайну майя 18:49
Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки 18:46
В Египте впервые найдена скульптура Рамзеса II из красного гранита 18:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Как выбрать елочную гирлянду
Как выбрать елочную гирлянду
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
12.12.2019 20:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Акции ушли в офшоры

Бывшего совладельца "Росгосстраха" обвиняют в растрате
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8040)
Дорогомиловский районный суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова и экс-акционера Росгосстрах Банка Надежды Клепальской.

Оба фигуранта дела обвиняются в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В Петербурге по делу о хищениях в "Метрострое" арестованы трое

Как пояснил адвокат подсудимого, статья "Растрата" была добавлена недавно. Интересно, что первоначально, после задержания, именно эта статья вменялась Хачатурову. Потом обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". А позже он был обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем. Если суд со следствием согласится, то подсудимому светит срок до 10 лет.

По версии следствия, фигурант дела передал паи фонда недвижимости, которая находилась на балансе фирмы, другой своей компании, за что получил векселя третьей организации, также принадлежащей ему. Следователи решили, что целью Хачатурова было хищение. Адвокат бывшего совладельца "Росгосстраха" назвал обвинения абсурдом, доведенным до абсолюта.

Со слов адвоката Хачатурова Алексея Мельникова, банк "Открытие", получивший под свой контроль "Росгосстрах", не хочет исполнять обязательства по договору, а потому владельцы кредитной организации преследуют его клиента.

Хачатуров и Клепальская были задержаны в Москве весной прошлого года и находятся под арестом.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

По факту пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбудили дело
В Великобритании закончились слушания о долге Украины перед РФ
Материнский капитал разрешат направлять на счета эскроу
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России