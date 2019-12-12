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12.12.2019 / 21:29
Текст: Сергей Бабкин

Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Фото: личная страница Михаила Виноградова в facebook
Фото: личная страница Михаила Виноградова в facebook
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии. Этот предварительный вывод через информагентства озвучил городской департамент здравоохранения.

Первые результаты служебной проверки говорят о том, что прибывшая к пациенту бригада "скорой помощи" не совершила ошибок. Михаил, как уже писала "РГ", вызвал "скорую" поздним вечером 9 декабря из-за сильного кровотечения после операции. По предварительным оценкам депздрава, медработники прибыли оперативно и действовали грамотно. Михаилу наложили повязку и рекомендовали "приложить что-то холодное". Это считается нормой в подобных ситуациях, указывают эксперты департамента.

Фото: Страница Михаила Виноградова на facebook.com
СК начал проверку после смерти журналиста "Вечерней Москвы"

На следующий день по рекомендации врачей "скорой" Михаил пришел в поликлинику на консультацию к хирургу. Но уже 11 декабря ему стало хуже, и он снова вызвал неотложку. Бригада доставила его в больницу из-за нагноения раны. В приемном покое, следует из сообщения департамента, состояние Михаила резко ухудшилось, началось сильное кровотечение. Эксперты считают, что произошел внезапный разрыв артерии. Реаниматологи до вечера боролись за жизнь пациента, но он скончался из-за сильной потери крови.

Служебная проверка депздрава продолжается, как и доследственные мероприятия городского ГСУ СК. Окончательные выводы можно будет сделать только после нескольких экспертиз. Только тогда выяснится точная причина смерти Михаила.

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