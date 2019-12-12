Подпольные банкиры в Москве заработали 170 миллионов рублей

Группа финансово и юридически подкованных граждан организовала в Москве подпольный банк. Схема, в принципе, не нова. Используя подконтрольные фиктивные организации (так называемые фирмы-однодневки), они совершали незаконные банковские операции. В том числе осуществляли расчеты по поручению юридических лиц, обналичивали деньги, проводили инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За свои услуги брали не менее 11 процентов комиссионного вознаграждения от средств, поступивших на счета подконтрольных им фиктивных организаций. Сумма набежала солидная - свыше 170 миллионов рублей.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что "черных банкиров" вычислили сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции из Управления по ЗАО столицы. А расследование провело Главное следственное управление московского полицейского главка.

К уголовной ответственности привлечены шесть человек в возрасте от 25 до 42 лет. С них пока взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.