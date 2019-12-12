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12.12.2019 / 16:44
Текст: Сергей Бабкин

СК начал проверку после смерти журналиста "Вечерней Москвы"

Фото: Страница Михаила Виноградова на facebook.com
Фото: Страница Михаила Виноградова на facebook.com

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов скончался на 43-м году жизни. Столичное ГСУ СК намерено проверить обстоятельства его смерти, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее журналист оказался в больнице, после операции его выписали. Незадолго до смерти Виноградов сообщил на своей странице в Facebook, что у него открылось кровотечение, и домой приезжала медицинская бригада.

Виноградов занимал должность заместителя редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей "Вечерней Москвы". До этого он работал в изданиях "Известия", "Взгляд.ру", "Труд", "Профиль", "Совершенно секретно".

"РГ" соболезнует близким и коллегам Михаила Виноградова.

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