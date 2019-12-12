Студент Высшей школы экономики впал в кому в аудитории вуза

20-летний студент третьего курса Высшей школы экономики попал в реанимацию после того, как внезапно впал в кому прямо в аудитории вуза.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на свой источник в оперативных службах столицы, скорую помощь вызвала однокурсница пострадавшего парня, который "положил голову на стол и как будто уснул".

Девушка попыталась его разбудить, а когда это не получилось, позвонила медикам. Приехавшая бригада диагностировала у студента кому неясной этимологии.