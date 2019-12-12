В Воронеже водитель отсудил компенсацию у дорожников

Воронежский автолюбитель Алексей Фирсов получил компенсацию от оператора надземного перехода за снежную глыбу, свалившуюся на автомобиль. За ЧП с ДТП фирму оштрафовало управление дороги.

Алексей попал в крайне специфичную аварию, более характерную для пешеходов: на Московском проспекте в лобовое стекло его Audi влетела обледеневшая снежная глыба. Снежный заряд упал с 10-метровой высоты - с покатой крыши надземного перехода, под которым проезжал автомобиль.

- Я не видел, как она падает: удар, стало темно, стекло покрылось сеткой трещин и вдавилось, в салон посыпались осколки. Я практически ослеп на полном ходу, - рассказал 30-летний водитель.

Он все же сумел безопасно остановиться, выставил знак аварийной остановки, вызвал ГАИ, оформил ДТП.

За уборку снега с переходов на Московском проспекте отвечает фирма "Дороги Черноземья". Она и компенсировала Фирсову нанесенный ущерб, сообщили в управлении дороги Москва - Харьков. Сумму компенсации Алексей называть не стал, сообщив лишь, что его она устраивает.

- Вмешательства суда не потребовалось, подрядная организация добровольно компенсировала ущерб. Обслуживающая компания оштрафована за недобросовестное выполнение работ по контракту, - рассказали в пресс-службе дороги.

Там отметили, что подобные случаи бывают нечасто. Кстати, на размещенном Алексеем в соцсети видео с автомобильного регистратора видно, что крыша перехода на всем его протяжении покрыта снежной шапкой с обледенелыми краями. Audi приняла на себя лишь малую часть дремлющей лавины. Остальная, видимо, ждет своего часа - в диспетчерской "Дорог Черноземья" затруднились ответить, почистили ли переход после ЧП.