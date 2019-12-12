В Воронеже водитель отсудил компенсацию у дорожников

Новости

В Подмосковье в гараже нашли мертвых подростков 21:53
ЦСКА отказался выкупать Сантоса у "Васко да Гама" 21:29
В Сочи в ДТП в районе Красной Поляны погибли четыре человека 21:20
Попавшего в автокатастрофу Вайнштейна готовят к операции 21:20
Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России 21:09
В Дагестане при взрыве газа пострадали двое взрослых и два ребенка 21:08
При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный 21:06
По факту пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбудили дело 20:54
Skoda Karoq для России: стартовало производство в Нижнем Новгороде 20:47
В Великобритании закончились слушания о долге Украины перед РФ 20:39
В Башкирии 11-летний мальчик отравился никотиновой конфетой 20:31
Юристы стран Черноморско-Каспийского региона работают вместе 20:18
Jeep зарегистрировал пикап Gladiator в России 20:00
Журналисты БЕЛТА награждены за освещение II Европейских игр 19:55
Кабмин утвердил план реализации программы переселения соотечественников 19:52
В Сеть попали первые фото нового Cadillac Escalade 19:51
Мэрию Воронежа уличили в завышении расходов 19:25
В Сирии начал работу Центр открытого образования на русском языке 19:22
Глава МИД Беларуси познакомил дипломатов с возможностями в IT-сфере 19:09
Генеральские звания присвоены 14 сотрудникам СК РФ 19:02
В Чичен-Ице найден неизвестный 1000-летний текст майя 18:56
В Греции нашли затонувший римский корабль времен Христа 18:54
Стронций помог раскрыть 1400-летнюю мрачную тайну майя 18:49
Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки 18:46
В Египте впервые найдена скульптура Рамзеса II из красного гранита 18:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Как выбрать елочную гирлянду
Как выбрать елочную гирлянду
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
12.12.2019 20:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авария с глыбой

В Воронеже водитель отсудил компенсацию у дорожников
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8040)
Воронежский автолюбитель Алексей Фирсов получил компенсацию от оператора надземного перехода за снежную глыбу, свалившуюся на автомобиль. За ЧП с ДТП фирму оштрафовало управление дороги.

Алексей попал в крайне специфичную аварию, более характерную для пешеходов: на Московском проспекте в лобовое стекло его Audi влетела обледеневшая снежная глыба. Снежный заряд упал с 10-метровой высоты - с покатой крыши надземного перехода, под которым проезжал автомобиль.

- Я не видел, как она падает: удар, стало темно, стекло покрылось сеткой трещин и вдавилось, в салон посыпались осколки. Я практически ослеп на полном ходу, - рассказал 30-летний водитель.

Фото: Администрация Воронежа
Вице-мэр Воронежа Марина Плиева удостоена благодарности президента РФ

Он все же сумел безопасно остановиться, выставил знак аварийной остановки, вызвал ГАИ, оформил ДТП.

За уборку снега с переходов на Московском проспекте отвечает фирма "Дороги Черноземья". Она и компенсировала Фирсову нанесенный ущерб, сообщили в управлении дороги Москва - Харьков. Сумму компенсации Алексей называть не стал, сообщив лишь, что его она устраивает.

- Вмешательства суда не потребовалось, подрядная организация добровольно компенсировала ущерб. Обслуживающая компания оштрафована за недобросовестное выполнение работ по контракту, - рассказали в пресс-службе дороги.

Там отметили, что подобные случаи бывают нечасто. Кстати, на размещенном Алексеем в соцсети видео с автомобильного регистратора видно, что крыша перехода на всем его протяжении покрыта снежной шапкой с обледенелыми краями. Audi приняла на себя лишь малую часть дремлющей лавины. Остальная, видимо, ждет своего часа - в диспетчерской "Дорог Черноземья" затруднились ответить, почистили ли переход после ЧП.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

По факту пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбудили дело
В Великобритании закончились слушания о долге Украины перед РФ
Материнский капитал разрешат направлять на счета эскроу
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России