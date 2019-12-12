На Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог

С утра 12 декабря на Сахалине из-за сильного снегопада и ветра прекращено движение автотранспорта по дороге, соединяющей город Корсаков с селом Озерское, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Днем метеоусловия ухудшились, и был ограничен проезд по участкам дорог Стародубское - Поречье и Ильинское - Арсентьевка. На закрытых трассах дежурят сотрудники ГИБДД.

Мощный циклон охватил 12 муниципальных образований региона. Обильные осадки и сильный ветер наблюдаются на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Долинского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска. В Южно-Курильском и Курильском районах скорость ветра достигает 19-24 метров в секунду.