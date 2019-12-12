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12.12.2019 07:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальник отдела хабаровского "Водоканала" пойдет под суд за взятки

Текст: Юлия Гарднер

Начальник отдела перспективного развития хабаровского МУП "Водоканал" предстанет перед судом. Его обвиняют в получении взяток за содействие при подключении объектов к системе водоснабжения и водоотведения.

По версии следствия, в сентябре прошлого года он получил 25 тысяч рублей от подрядчика, подключавшего дома по улицам Пушистая и Курсовая к центральной системе водоснабжения. В обмен согласовал изменения в проектной документации и подписал акт скрытых работ.

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Затем мужчина получил еще 25 тысяч от строительной компании и десять - от начальника участка строящейся стоянки для автомобилей.

В мае того же года обвиняемый обманом похитил у предпринимателя 50 тысяч рублей. Он сказал, что их необходимо передать в качестве взятки начальнику службы реализации МУП "Водоканал". Взамен тот якобы обещал беспрепятственно принять новый водомерный узел учета и эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, мужчину будут судить сразу по трем статьям УК РФ - о получении взяток и мошенничестве.

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