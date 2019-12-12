Пьяный житель Бурятии едва не убил грудного сына ведром

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении 44-летнего жителя Улан-Удэ. Он едва не забил пластиковым ведром восьмимесячного сына.

Установлено, что 10 декабря родители малыша пили алкоголь в одной из комнат общежития на улице Пушкина. Вечером произошла ссора, и пьяный мужчина стал бить ведром жену и ребенка, которого та держала на руках. Грудничок получил не менее пяти ударов по голове и груди. На крики матери прибежали соседи, которые и вызвали "скорую". В Детской республиканской клинической больнице у ребенка зафиксировали многочисленные повреждения головы. Его отца на месте происшествия задержали полицейские.

"В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах нападения на жену и сына", - сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Известно, что раньше малыша уже изымали из семьи из-за того, что родители злоупотребляли алкоголем. Но позже его вернули родным. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.