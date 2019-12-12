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12.12.2019 05:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде

Текст: Евгения Шерешевская

Село Рыбновск Охинского района Сахалинской области оказалось в снежной блокаде из-за сильных метелей. По данным пресс-службы регионального правительства, об этом губернатору области Валерию Лимаренко через социальную сеть сообщила местная жительница.

Фото: Из архива Дмитрия Ровенского
Предприниматель сел за трактор, чтобы чистить улицы от снега

Один из предпринимателей района попытался решить проблему с доставкой продуктов в Рыбновск, наняв два автомобиля повышенной проходимости. Но в нескольких километрах от села произошла авария - под весом одной из машин обвалился мост. Никто не пострадал.

Власти региона готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта разрушенного моста.

Областное агентство по делам ГО и ЧС передало сообщение о ситуации в Рыбновске в единую диспетчерскую службу, и МЧС следит за развитием событий. При необходимости будет применена высокопроходимая техника местных лесопожарных станций.

12 декабря в Рыбновск отправится рабочая группа из специалистов по гражданской обороне, представителей полиции и центральной районной больницы.

По данным регионального минздрава, в ФАПе села есть запас необходимых медикаментов. В экстренных случаях будет использована санитарная авиация.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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