В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

В Курумканской центральной районной больнице Бурятии скончался двухлетний мальчик. Его придавило телевизором.

По предварительной информации, трагедия произошла во время игры в селе Курумкан. Мать малыша, приехавшая к дяде из Улан-Удэ, начала танцевать с сыном в комнате. Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.

"На крики матери прибежала соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, вскоре он скончался от полученных повреждений", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По факту смерти проводится доследственная проверка. Из квартиры изъяты стол и телевизор, назначены судебно-медицинские и судебно-криминалистические экспертизы.