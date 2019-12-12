В Приамурье нашедший "золотые" носки мужчина получил срок

Тындинский районный суд вынес приговор 61-летнему жителю Липецкой области. Он признан виновным в незаконном хранении драгоценных металлов.

В апреле этого года мужчина, который на тот момент находился на Колыме, нашел два тряпичных носка и полимерный пакет с семью металлическими слитками. Как позже установила экспертиза, это был золотосеребряный сплав весом более 4,3 килограмма, 3,5 из которых - чистое золото.

Драгметалл обвиняемый перевез в амурский город Тынду, где и был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Стоимость найденных им "золотых" носков оценили более чем в 9,3 миллиона рублей.

"В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся, в ходе предварительного следствия активно способствовал расследованию", - говорится на сайте областной прокуратуры.

Суд приговорил его к 20 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком без штрафа.