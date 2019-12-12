В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка

В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Вечером 11 декабря 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой", - приводятся в сообщении слова собеседника агентства.

По его информации, на лодке не было экипажа и топлива. Угрозы для экологии и людей нет. Рядом с подлодкой находится спасательный буксир, который вел субмарину.

В Росморречфлоте сообщили, что ожидается решение о привлечении спасательных средств для того, чтобы поднять лодку.

По информации источника "РГ", лодка была списанной и давно не имеет отношения к флоту Тихоокеанскому флоту. В свою очередь начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский рассказал, что лодка ранее входила в состав Тихоокеанского флота. Он отметил, что субмарину исключили из ее состава еще в 2013 году. С того времени она находилась в отстое, а в ноябре нынешнего года корпус подлодки был передан в собственность металлургическому заводу, который и осуществлял буксировку на утилизацию в Находку.