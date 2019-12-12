Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на четыре километра

Пепловый выброс произошел 12 декабря на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области.

"По наблюдениям вулканологов из Северо-Курильска высота пеплового выброса достигала четырех километров над уровнем моря", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепловый шлейф распространился на пять километров к северо-востоку от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, означающий, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Справка "РГ"



Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз извергался в 2012 году, затем наступил период затишья до октября 2016 года.