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12.12.2019 05:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на четыре километра

Текст: Артем Красиков

Пепловый выброс произошел 12 декабря на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области.

"По наблюдениям вулканологов из Северо-Курильска высота пеплового выброса достигала четырех километров над уровнем моря", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

Пепловый шлейф распространился на пять километров к северо-востоку от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, означающий, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз извергался в 2012 году, затем наступил период затишья до октября 2016 года.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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