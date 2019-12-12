В Башкирии 11-летний мальчик отравился никотиновой конфетой

В Стерлитамаке региональный следком проводит проверку по факту отравления 11-летнего мальчика. Проверка началась по сообщениям СМИ.

Ранее в родительских чатах распространилось письмо главврача стерлитамакской детской больницы в прокуратуру, в котором сообщается о факте острого бытового отравления 11-летнего учащегося школы, состояние которого оценивается как тяжелое. В письме, копия которого имеется в распоряжении "РГ", говорится, что ребенок поступил в больницу утром 11 декабря из школы.

По словам мальчика, перед уроком одноклассник дал ему жевательную конфету и заплатил 20 рублей. Через несколько минут после приема этой "конфеты" подростку стало плохо, и на скорой его доставили в больницу.

В управлении СК по Башкирии уточнили, что действиях сотрудников школы может усматриваться халатность, сейчас проводится доследственная проверка. Следователи опросят родителей ребенка, сотрудников школы и очевидцев, а также собираются провести следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.