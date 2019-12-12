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12.12.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собственник "Зимней вишни" выплатит семьям погибших 118 млн рублей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Рудничный районный суд Кемерова обязал компанию-собственника сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" выплатить родственникам погибших во время пожара компенсации сверх возмещения вреда.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ, АО "Кемеровский кондитерский комбинат" должен выплатить тридцати родственникам погибших компенсацию в общей сумме 118 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости
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Судебное решение основано на положении Градостроительного кодекса, которое гласит: собственник, допустивший нарушения требований безопасности, выплачивает родственникам каждого погибшего человека до трех миллионов рублей. Однако АО, проигнорировав закон, без суда выплачивать компенсацию не стало. Если решение не будет оспорено ответчиком, деньги семьи смогут получить через месяц.

Сейчас на рассмотрении находится еще несколько исков, напрямую не связанных с уголовным делом. Следующее заседание пройдет 30 декабря, а в 2020 году суд рассмотрит иски о возмещении морального вреда.

Напомним, ранее родственникам погибших и пострадавшим на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в общей сложности было выплачено порядка пятисот миллионов рублей из федерального, областного бюджетов, а также из средств собственника здания. Согласно изданному в ноябре 2018-го распоряжению главы российского правительства Дмитрия Медведева, пострадавшим в "Зимней вишне" полагается единовременное пособие в размере от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта прошлого года. Очаг находился на четвертом этаже ТРЦ, где располагалась детская игровая зона и кинозалы. Был первый день весенних каникул у школьников - трагедия унесла жизни шестидесяти человек, 37 из которых - дети.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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