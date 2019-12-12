В Новосибирске директора школы уличили в распространении порнографии

По требованию прокуратуры новосибирца отстранили от должности директора муниципальной школы Советского района. Как сообщают "Вести Новосибирск", ранее он уже был отстранен от работы, однако 5 ноября его вновь приняли на прежнюю должность.

Расследование по уголовному делу в отношении обвиняемого началось еще в июне, тогда же его отстранили от работы в образовательном учреждении. Однако пятого ноября он был вновь принят. Это нарушает две статьи Трудового кодекса.

Работники городской прокуратуры внесли представление начальнику департамента образования мэрии Новосибирска. Теперь обвиняемый вновь лишился должности. Расследование уголовного дела продолжается.