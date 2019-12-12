В Приангарье задержали крупную группировку наркоторговцев

Полиция задержала в Иркутской области преступную группировку из десяти человек, которая много лет торговала синтетическими наркотиками. Как сообщает МВД по Прибайкалью, у них изъяли около двадцати килограммов "синтетики", которую везли из Москвы.

"Сбывали через интернет-магазины. Задержаны предполагаемый лидер и девять его сообщников. В 15 городах и поселках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками. Кроме того, предотвращена поставка в регион 20 килограммов запрещенных веществ, достаточных для получения наркозависимыми 40 тысяч разовых доз общей стоимостью порядка 60 миллионов рублей", - заявили в МВД.

Как уточняется, автомобиль дилеров с партией наркотиков ехал в Нижнеудинск. Синтетику прятали в автомобильных колонках. Всего на банду заведено восемь уголовных дел.

Следствие установило, что деньги от продажи "синтетики" преступники обналичивали с помощью криптовалюты. Все они заключены в СИЗО.