Названа возможная причина пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Названа предварительная причина пожара на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на 35-м судоремонтном заводе, входящем в состав АО "Центр судоремонта "Звездочка". Площадь пожара составляла на утро 120 квадратных метров. Как сообщил начальник пресс-службы предприятия Евгений Гладышев, пожар начался с возгорания в первом энергоотсеке корабля. Причиной ЧП могли стать нарушения, допущенные при огневых работах на крейсере. Возможно, наблюдающий за работами не в полной мере выполнял свои обязанности или место для работ было подготовлено ненадлежащим образом.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о пяти пострадавших, однако в пресс-службе "Звездочки" эту информацию не подтвердили.

- Ежедневно на корабле работают от 250 до 450 человек, в число которых входят работники 35-го и 10-го судоремонтных заводов, представители контрагентов, - рассказал Евгений Гладышев. - Сколько конкретно человек находилось на борту в момент возгорания, я сказать не могу. Пожар случился сегодня утром, все работники промышленности были эвакуированы. Таков порядок: как только происходит возгорание, все работники с корабля эвакуируются, после чего на "заказ" заходят пожарные, и нам уже не видно, что происходит на борту. Информацию о пострадавших или пропавших без вести на корабле мы не подтверждаем.

В данный момент тушение пожара продолжается. К месту ЧП отправился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.