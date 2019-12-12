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12.12.2019 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Псковская пенсионерка отдала почти 400 тысяч рублей за "снятие порчи"

Текст: Евгения Цинклер (Псков)

Пенсионерка из Пскова стала жертвой уличных обманщиц, пообещавших ее исцелить, но скрывшихся с крупной суммой.

Фото: Photoxpress
Полиция отказалась возбуждать дело о мошенничествах торговцев щенками

Как рассказали в УМВД России по Псковской области, вчера, 11 декабря, около четырех часов дня на Коммунальной улице (возле городской больницы) к 83-летней женщине подошли две незнакомки. Они убедили пенсионерку, что на ней лежит порча, и предложили ее снять. Та согласилась.

По словам псевдоцелительниц, для проведения ритуала необходимы деньги. Поэтому пенсионерка сходила к себе домой и вынесла 370 тысяч рублей и 400 евро - похоже, всю имевшуюся дома наличность. Разумеется, вскоре она лишилась денег. После ряда обманных манипуляций обманщицы скрылись, прихватив с собой купюры.

В УМВД по Псковской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Полицейские констатируют, что это не единственный случай подобного мошенничества в регионе и просят жителей быть осмотрительнее.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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