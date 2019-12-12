К месту крушения вертолета МИ-28 на Кубани направлена комиссия ВКС РФ

Комиссия Главного командования ВКС РФ направлена к месту аварии вертолета Ми-28Н. Он разбился в районе аэродрома Кореновск в Краснодарском крае.

Специалисты займутся выяснением всех обстоятельств происшествия, пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны. Ранее сообщалось, что полет проходил в сложных метеоусловиях. Вертолет был без боекомплекта. На борту находились два человека - пилот и штурман - они погибли.

Ми-28Н "Ночной охотник" - серийный ударный вертолет. Он предназначен для поиска и уничтожения техники противника, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей.