На Кубани при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два пилота

На Кубани во время сильного тумана потерпел крушение ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Трагедия произошла рядом со станицей Платнировской Кореновского района, где расположен авиаполк. Винтокрылая машина выполняла учебно-тренировочный полет в ночное время, когда около 23 часов 11 декабря вдруг пропала с радаров.

В результате катастрофы погибли командир эскадрильи подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28.

Наиболее вероятная причина катастрофы - воздушная машина зацепилась винтами за землю

По данным источников "РГ", катастрофе предшествовал важный ряд событий. За несколько часов до аварии на этом вертолете совершал учебно-тренировочный полет другой экипаж. Однако из-за очень сложных метеоусловий он совершил вынужденную посадку в 12 километрах от военной базы. Фактически вертолет приземлился в поле. Чтобы забрать машину, прибыли Александр Склянкин и Руслан Кушниренко - очень опытные пилоты, неоднократно бывавшие в сложных ситуациях, в том числе в горячих точках. Они заменили прежний экипаж вертолета. Это вполне штатная ситуация. И подобных случаев немало, Ми-28 поднялся в воздух, все шло как обычно. Но спустя какое-то время "Ночной охотник" перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. До военного аэродрома, он не долетел всего два километра...

По свидетельствам очевидцев, во время обследования места ЧП тело одного из погибших нашли в кабине разбившегося вертолета. Другой пилот оказался выброшенным из нее. Известно, что у обоих погибших офицеров остались семьи и им будут оказаны помощь и поддержка. Военной прокуратурой Южного военного округа по факту крушения начата проверка. Обстоятельства происшествия сейчас расследуются, но, по данным экстренных служб и источников в ВПК региона, одной из причин катастрофы мог являться сильный туман. В тот день он окутал почти половину края, в некоторых местах видимость не превышала десяти метров. В аэропорту Краснодара, который расположен от Кореновска на расстоянии 70 километров, из-за непогоды даже отменили и задержали около двух десятков авиарейсов.

На данный момент, по мнению экспертов, расследующих ЧП, наиболее вероятная причина катастрофы - воздушная машина зацепилась винтами за землю.

- Полученные повреждения говорят именно об этом, - заявил один из очевидцев, побывавший на месте происшествия. - Вертолет сильно пострадал, он лежит на винтах, носовая часть повреждена, крылья отлетели.

Восстановить полную картину крушения вертолета помогут "черные ящики", которые уже обнаружили. Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор.