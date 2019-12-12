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12.12.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани женщину заподозрили в афере с землей на 5,5 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Анапы. Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кубани.

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По версии следствия, 42-летний мужчина, прочитав в интернете объявление о продаже объекта недвижимости на улице Колхозной Геленджика, захотел его приобрести под гостиницу и связался с риелтором. Он в свою очередь сообщил о том, что земельный участок, на котором расположено строение, не подходит для эксплуатации гостиничной деятельности, но для решения вопроса посоветовал обратиться к 49-летней жительнице Анапы. Та, представившись юристом, пообещала помочь с переводом участка в иную категорию земель, а сама решила похитить всю сумму в 5,5 миллиона рублей. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Пятого ноября сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю в одном из кафе Новороссийска задержали фигурантку с полученными деньгами.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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