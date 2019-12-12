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12.12.2019 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У астраханки из мобильного банка украли свыше 9 млн рублей

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Anon Thongsang / istock Фото: Anon Thongsang / istock
Фото: Anon Thongsang / istock

В Астрахани мошенники перерегистрировали sim-карту местной жительницы и похитили с ее счетов через мобильный банк свыше 9,5 миллиона рублей.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба МВД по региону, сначала астраханка получила sms с уведомлением о перерегистрации sim-карты. В сообщении был указан номер телефона, по которому ей предлагалось узнать подробности, но женщина, посчитав это уведомление спамом, не стала связываться с сотовым оператором. Вскоре ее телефон отключился, и потерпевшая обратилась за разъяснениями в офис мобильной компании.

Там выяснилось, что неизвестные перерегистрировали номер астраханки на абонента в Московской области, а через мобильный банк получили доступ к счетам женщины.

Мошенники не успели снять все средства, часть денег пострадавшая успела заблокировать через банк.

Следственные органы городского управления МВД установили, что похищенные деньги перечислены на счета, зарегистрированные в Московской области и Татарстане. Возбуждено уголовное дело.

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