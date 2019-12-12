Новости

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до 10 16:08
В Подмосковье закрыли 26-й мусорный полигон 15:54
В Крыму спрогнозировали цены после запуска поездов по мосту 15:54
В Индонезии найдено 44000-летнее изображение "охотников-оборотней" 15:54
В России откроют 174 зимние переправы 15:53
"План Зеленского" для Украины: Побежали вперед и вверх! 15:53
Скончался директор Свердловского театра музкомедии 15:44
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище 15:33
У астраханки из мобильного банка украли свыше 9 млн рублей 15:32
Ученые предрекли Черному морю превращение в "мутную кашу" 15:25
Законопроект об электронном нотариате прошел второе чтение 15:20
Госдума приняла закон об информировании граждан о льготах 15:20
МИД РФ: Все претензии Нидерландов к России по MH17 необоснованны 15:08
14-летний актер и танцор Джек Бернс найден мертвым 15:06
Бывшую штаб-квартиру Скотленд-Ярда переоборудовали в отель 15:06
У гражданина Латвии изъяли 3 кг золота на псковской таможне 15:05
Психологи рассказали, какие машины предпочитают автохамы 15:01
В МИД назвали русофобией возможное признание РФ "спонсором терроризма" 14:59
Рябинский: Реванш Поветкин - Хантер - это самое логичное решение 14:57
Экс-мэра Челябинска арестовали за взятки 14:55
В Прикамье осудили главу УК, из-за которого отравились мать с ребенком 14:46
Псковская пенсионерка отдала почти 400 тысяч рублей за "снятие порчи" 14:44
В нацпарке Сочи незаконно вырубили деревья на 10 млн рублей 14:42
Во Владимирской области 31 декабря объявили выходным 14:41
В МИД РФ прокомментировали планы Киева пересмотреть Минские соглашения 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Как выбрать елочную гирлянду
Как выбрать елочную гирлянду
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
12.12.2019 14:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В нацпарке Сочи незаконно вырубили деревья на 10 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в Сочинском национальном парке - особо охраняемой природной территории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Фото: iStock
В хвойных лесах Сибири обнаружили нового вредителя

Нарушения выявила Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки в Лыготхском участковом лесничестве. Неизвестные без разрешения уполномоченных органов вырубили 43 дерева. Как подсчитали в нацпарке, ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Материалы были направлены в полицию, по результатам рассмотрения которых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере"). Нарушителям грозит штраф в 150 тысяч рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

При пожаре на "Адмирале Кузнецове" пострадали двое военнослужащих
В МИД РФ прокомментировали планы Киева пересмотреть Минские соглашения
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Названы имена пилотов разбившегося на Кубани вертолета Ми-28