В нацпарке Сочи незаконно вырубили деревья на 10 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в Сочинском национальном парке - особо охраняемой природной территории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Нарушения выявила Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки в Лыготхском участковом лесничестве. Неизвестные без разрешения уполномоченных органов вырубили 43 дерева. Как подсчитали в нацпарке, ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Материалы были направлены в полицию, по результатам рассмотрения которых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере"). Нарушителям грозит штраф в 150 тысяч рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле природоохранной прокуратуры.