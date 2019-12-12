В Сочи в ДТП в районе Красной Поляны погибли четыре человека

Эта крупная авария произошла в четверг вечером в районе 20-го километра автодороги Адлер - Альпика-Сервис. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате столкновения двух иномарок здесь погибли четыре человека.

По предварительным данным, управлявший автомобилем Volkswagen мужчина 1986 года выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Range Rover (за рулем этого авто находился житель Санкт-Петербурга 1969 года рождения).

В ДТТ на месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Водитель другой иномарки был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Адлерского района курорта.

В дежурную часть УВД по городу Сочи сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило примерно в 18.00. На место ЧП сразу прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб.

Сообщается, что для ликвидации последствий аварии, сотрудники ДПС оперативно организовали объезд по старой дороге Адлер - Красная Поляна.

В настоящее время на месте аварии продолжают работу следственно-оперативная группа, экипажи ДПС, сотрудники МЧС, медики и специалисты дорожных служб.