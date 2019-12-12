На Урале пристав оделась в халат и тапочки, чтобы поймать должника

И вновь, чтобы поймать неплательщика за руку, приставам пришлось пойти на хитрость. Сотрудница свердловского управления прикинулась соседкой должника и только так смогла выманить его из квартиры.

Житель Екатеринбурга уклонялся от алиментов на своего восьмилетнего сына более трех месяцев. Причем он уже попадал в поле зрения приставов в мае прошлого года, когда предоставил документы, якобы подтверждающие факт выплаты бывшей супруге около пятидесяти тысяч рублей. При проверке бумаг, выяснилось, что он пытался смошенничать и подделал платежку.

Потом мужчина снова стал уклоняться от своих обязанностей, не желал исполнять решение суда. Причем поймать его оказалось непросто: по повесткам к судебному приставу он не являлся, а дом, в котором он живет, оборудован видеодомофонами и камерами на лестничной площадке - то есть застать врасплох его не получалось.

"Чтобы выйти на связь с должником, судебный пристав надела халат и тапочки и с криками "вы нас топите!", позвонила в квартиру под видом соседки снизу. Перепугавшись, мужчина открыл дверь", - рассказали в пресс-службе управления ФССП Свердловской области.

В отношении екатеринбуржца был составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Суд в виде наказания избрал для должника в виде административного ареста на срок десять суток.