В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей

В городе Мегион из торгового центра выкрали банкомат с крупной суммой наличных.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь главка МВД Югры Ольга Абмайкина, это случилось около шести часов утра.

"В помещение ТЦ проникли неизвестные (они вскрыли двери, в которых был несложный замок) и вынесли банкомат, в котором было чуть более шести миллионов рублей", - рассказала она.

Заявление в полицию поступило в половине 11-го, когда магазины начали работу. Подозреваемых (а их, по данным правоохранительных органов, было трое) сейчас устанавливают и разыскивают.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ "Кража".