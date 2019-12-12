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12.12.2019 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей

Текст: Татьяна Воробьева

В городе Мегион из торгового центра выкрали банкомат с крупной суммой наличных.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь главка МВД Югры Ольга Абмайкина, это случилось около шести часов утра.

Фото: iStock
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"В помещение ТЦ проникли неизвестные (они вскрыли двери, в которых был несложный замок) и вынесли банкомат, в котором было чуть более шести миллионов рублей", - рассказала она.

Заявление в полицию поступило в половине 11-го, когда магазины начали работу. Подозреваемых (а их, по данным правоохранительных органов, было трое) сейчас устанавливают и разыскивают.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ "Кража".

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ограбления банков
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