Тела погибших найдены на месте крушения самолета чилийских ВВС

Останки погибших найдены в зоне падения самолета чилийских ВВС, следовавшего в Антарктиду. Как заявил глава региона Магальянес Хосе Фернандес, "были найдены обломки самолета и останки людей, которые находились на борту".

Тела еще не были доставлены на континент. Поисковая операция продолжается, информирует радиостанция Cooperativa. Были также найдены "колесо самолета, часть шасси и фюзеляжа".

Напомним, на борту разбившегося самолета ВВС Чили C-130 Hercules было 38 человек - 17 членов экипажа и 21 пассажир. Воздушное судно вылетело с военного аэродрома города Пунта-Аренас на базу имени президента Эдуардо Фрея Монтальвы. Связь с самолетом была потеряна через час и 20 минут после взлета. Он доставлял персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.