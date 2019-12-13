19 декабря (четверг) в 18:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится торжественная 25-я юбилейная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг-2019".

Конкурс проводится с 1994 года. За годы своего существования он стал настоящим смотром профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, редакций, корпоративных изданий и издательских домов из всех регионов России. В этом году в конкурсе приняли участие сотни журналистов и редакционных коллективов.

Это одно из немногих журналистских состязаний, где ценится главное условие профессии - высокий профессионализм, творческая активность, неравнодушное отношение ко всему, чем живет общество. Конкурс свел на одной площадке журналистов из различных регионов России, работающих в совершенно непохожих условиях, в различных часовых поясах, часто - в разной языковой и культурной среде. И это обстоятельство позволяет по-новому оценить всероссийский масштаб конкурса.

Победители будут награждены в 13-ти основных номинациях:

- Газета года

- Редактор года

- Журналистский дебют года

- Интернет-издание года

- Акция года

- За профессиональную и этичную подачу рекламы

- За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ

- Лучшее специализированное издание для детей и юношества (номинируются СМИ для детей, школьные, студенческие газеты)

- Лучший материал года о проблемах культуры

- Лучший материал года о разоблачении коррупции

- Лучший материал года о социальных проблемах (материалы о социальной защите населения, деятельности социальных учреждений, благотворительности)

- Новая жизнь старой газеты

- Результативность публикации (материал, вызвавший конкретные действия ответственных лиц)

В специальных номинациях:

- Спецноминация "Альянса руководителей региональных СМИ России" (АРС-ПРЕСС) - проект АРС-ПРЕСС "Узнаем Россию вместе!"

- Спецноминация "Почты России" - "За вклад в работу по оптимизации взаимодействия "Почты России" и региональных издателей"

- Спецноминация Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ - "Рядом с Министром"

- Спецноминация "Российской газеты" - проект "Региональный Гонг"

- Спецноминация РУП ОП "Курорт Пицунда" - "Абхазия - страна души. Пицунда - душа Абхазии"

- Спецноминация Посольства Беларуси в России

- Спецноминация Посольства Финляндии в России

Объективность и справедливость этого конкурса гарантирована бессменным председателем жюри, легендой российской журналистики Ясенем Засурским, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, заместителем главного редактора "Российской газеты" Ядвигой Юферовой и другими членами жюри.

Учредитель и организатор конкурса: Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС)

Финансовая поддержка конкурса - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Официальный информационный партнер - "Российская газета".

Партнер конкурса - "Почта России".