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13.12.2019 13:40
Рубрика: Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25 процента

Текст: Роман Маркелов
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров опустил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, констатировал ЦБ в релизе по ставке. Годовая инфляция в ноябре снизилась до 3,5% с октябрьских 3,8%, на 9 декабря Банк России оценивает ее уровень примерно в 3,4%. Такая динамика связана в основном с хорошим урожаем, укреплением рубля и слабым потребительским спросом.

Фото: iStock
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ЦБ также еще раз понизил и прогноз по инфляции по итогам 2019 года - вместо роста потребительских цен на 3,2-3,7% регулятор ожидает теперь инфляцию 2,9-3,2%. По прогнозу Банка России, в 2020 году инфляция составит 3,5-4% и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 года, подтвердил ЦБ. Прогноз Банка России по росту ВВП остался неизменным - 0,8-1,3% в 2019 году с ускорением до 2-3% в 2022 году.

При развитии ситуации по базовому прогнозу Банк России оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года, указывается в релизе. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

ЦБ за 2019 год серьезно понизил ключевую ставку - с июня, с учетом сегодняшнего решения, она упала на 1,5 процентных пункта. Регулятор опускал ставку с осторожным шагом 0,25 процентного пункта, кроме октября, когда понизил ставку сразу на 0,5 процентного пункта впервые за два года.

Фото: istock
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В прошлый четверг, в преддверии "недели тишины", глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин отмечал, что понадобятся кварталы или годы, чтобы определиться с корректировкой нейтральной ставки (пока ЦБ считает таковой 6-7%). Это, учитывая отсутствие необходимости перехода в мягкую денежно-кредитную политику, подтверждает, что регулятор опустит в 2020 году ключевую ставку до 5,75-6%, но не ниже, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Следующее заседание Банка России по денежно-кредитной политике, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 7 февраля 2020 года.

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