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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе в легендарном ДК им. Горбунова выступят Борис Гребенщиков и "Аквариум", панк-поп-рейв-группа Little Big соберет очередной стадион, а премия ФЕОР "Скрипач на крыше" осветит наш общий храм.

Кто играет: Борис Гребенщиков и группа "Аквариум".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Полгода назад на рок-карту Москвы вернулся самый культовый клуб 80-х, и кому как не самой культовой группе той поры выступать в намоленном ее фанатами зале? Спустя десятилетия БГ остается все таким же любопытным меломаном-философом, гораздым натащить в концертные программы все что угодно: от нервно-джазовых и авангардных экспериментов до мелодичных баллад, в которых спокойствие и уверенность сочетаются с удивительной нежностью. Похоже, в легендарной "Горбушке" нас снова ждет утраченное ощущение той внутренней свободы, которая не нуждается в борьбе за себя, а просто присутствует, как данность.

Где, когда, сколько: ДК им. Горбунова; 21-22 декабря; 2 500 - 50 000 руб.

Little Big. Фото: Компания Northern Sound (ООО "Северный звук")

Кто играет: Группа Little Big.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Питерский музыкальный проект Little Big, позиционирующий себя как "панк-поп-рейв-группа", за несколько лет добрался до верхних позиций в российском iTunes и Google Play, отметился на разогреве у небезызвестных Die Antwoord, выпустил полтора десятка клипов-миллионников и отыграл сотни аншлаговых концертов. Можно ли считать секретом успеха питерцев броскую визуализацию их музыки или причина популярности в небанальных текстах, высмеивающих всевозможные стереотипы, - загадка. Но в том, что "ответ Die Antwoord из русской психушки" соберет полный ДС "Мегаспорт", сомневаться не приходится.

Где, когда, сколько: ДС "Мегаспорт"; 20 декабря; 800 - 20 000 руб.

Фото: Федерация еврейских общин России (ФЕОР)

Кто играет: Евгений Гришковец и группа "Бигуди", Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов, Михаил Шац, актеры Мастерской Дмитрия Брусникина и другие.

Что играет: Поп, эстрада, отрывки из спектаклей.

Почему идти: Торжественная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" традиционно сопровождается концертом на главной сцене страны. Премия вручается людям, несущим гармонию и доброту российскому обществу и дается вне зависимости от национальности и вероисповедания. Человек должен оставаться "скрипачом духа" при любых жизненных обстоятельствах - таков ее смысл. И как некогда хватило маленького горшочка с маслом для того, чтобы осветить Иерусалимский Храм, так и этот вечер, пусть и ненадолго, осветит наш общий храм.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец; 18 декабря; 100 - 7 500 руб.

Культура Музыка Рок Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк

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