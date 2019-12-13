Экс-премьер Турции создал оппозиционную партию

Бывший премьер Турции 60-летний Ахмет Давутоглу провозгласил создание новой партии - "Партии будущего", как он в пятницу охарактеризовал ее суть. А днем ранее, сообщает агентство DPA, зарегистрировал политическую организацию в министерстве внутренних дел.

В правящих кругах Турции этот шаг бывшего соратника нынешнего президента страны Эрдогана уже расценили едва ли не как удар в спину. Ведь Давутоглу, который при Эрдогане пять лет работал министром иностранных дел, а потом и главой правительства (2014-2016 гг.), на пресс-конференции в пятницу открыто заявил, что новое создаваемое им объединение выступает против проводимой главой государства политики.

В своем почти часовом выступлении Давутоглу, который в 2016 году из-за серьезных разногласий с Эрдоганом вышел из правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую он, кстати, возглавлял, пообещал соотечественникам свободу мнений, право на демонстрации и укрепление гражданского общества. И не раз подчеркнул, что судебная система страны при нем станет независимой структурой.

При этом он не преминул упомянуть, что Турции отнюдь не пошло на пользу закрытие неких независимых средств массовой информации после попытки военного переворота в 2016 году. Тогда правительство запретило работу всем СМИ, за исключением тех, которые поддерживают политическую линию президента. Также Давутоглу не одобряет действия турецкой армии в Сирии.

Ранее о своих планах до конца года объявить о создании новой оппозиционной политической силы заявлял и бывший вице-премьер Турции Али Бабаджан.