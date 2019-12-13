Фигуристка Загитова рассказала, почему решила приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова, заявившая о приостановке спортивной карьеры, объяснила, почему приняла такое решение.

В пятницу 17-летняя Загитова, чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, объявила, что решила сделать паузу в спортивной карьере.

"У меня все уже есть. А всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы вернулось состояние, когда я хочу выходить на старты. Когда надо вкатывать новые программы, это всегда сложно, эти моменты всегда хотелось закончить, но мне это нравилось. Смешанное чувство, но, естественно, это был сложный период. В этом сезоне - аналогично. Тренеры находили слова мотивации", - сказала Загитова в эфире программы "Время" на Первом канале.

Фигуристка призналась, что не готова выступать на чемпионате России, который пройдет в конце декабря в Красноярске и будет отборочным на главные старты сезона - чемпионаты Европы и мира. Она отметила, что не будет претендовать на попадание в сборную страны вне конкурса.

"Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу. Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки", - заявила Загитова.

Спортсменка опровергла мнение, что решила взять паузу, так как не выдержала конкуренции с другими воспитанницами своего тренера Этери Тутберидзе. Ранее в Финале Гран-при Загитова не справилась с произвольной программой и не попала на пьедестал, пропустив вперед себя трех других воспитанниц Тутберидзе: победу одержала 16-летняя Алена Косторная, призерами стали 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова.

"Я все выиграла уже. Все, что только можно. И доказала всем. После Олимпиады я выиграла еще чемпионат мира. Этим все сказано", - подчеркнула Загитова.

Фигуристка сообщила, что продолжит тренироваться, пусть и не в таком же режиме. В настоящее время она готовится к участию в ледовом шоу Татьяны Навки, в котором исполнит роль "Спящей красавицы".