Госдума может учредить собственную медаль

Госдума может учредить медаль за вклад в развитие российского законодательства. Проект постановления на эту тему опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Госдуме предлагается рассмотреть вопрос на заседании 17 декабря.

Согласно документу, медалью будут награждаться граждане РФ за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма. При этом представляемый к награждению медалью не должен на этот момент быть депутатом Госдумы, членом Совета Федерации или заксобрания в регионе.

Также лауреатами могут быть иностранные граждане - за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Россией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.

Подать ходатайство о награждении медалью могут председатель Госдумы, думская фракция или комитет. В течение календарного года могут быть награждены не более пяти человек.

Медаль предлагается вручать раз в год в торжественной обстановке в канун дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Награду планируется изготавливать из медно-никелевого сплава в форме круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне медали в центре будет изображено здание Госдумы на Охотном ряду, на оборотной стороне - Таврический дворец в Санкт-Петербурге, где в 1906 году прошло первое заседание российского парламента. А сейчас в северной столице находится штаб-квартира межпарламентской ассамблеи государств-стран СНГ и собирается совет законодателей.

Это не первая думская награда. В 2005 году был учрежден почетный знак "За заслуги в развитии парламентаризма", который вручается лицам, до этого награжденным почетной грамотой Госдумы.