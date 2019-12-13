Госдума проголосовала за возвращение пива на стадионы

Существующий запрет ущемляет права болельщиков, считает глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. То, что они способны вести себя культурно, показал, например, опыт Чемпионата мира по футболу в России.

Часть средств, полученных от продажи пива, будет потрачена на развитие детско-юношеского спорта, а также на футбольную инфраструктуру. Процент необходимых отчислений установит Минспорт, а в Думе полагают, что это будет "львиная доля" собранных с любителей пенного денег.

- Пиво и футбол уживаются исторически, - уверен автор, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. - Пивные компании во всем мире спонсируют команды, отдельные соревнования.

Принятием такого закона удастся создать российским болельщикам комфортные условия, заявил он. А то налицо несправедливость - в ходе крупных международных матчей продавать пенный напиток на стадионах разрешается, а во время внутрироссийских соревнований - нет.

Согласно законопроекту, купить пиво и выпить его можно будет только в специально организованных местах общественного питания под трибунами, уточнил автор. То есть выйти с кружкой пива на трибуны будет нельзя. "Пожалуйста - пейте в специально отведенном для этого месте, в перерыве матча, - предложил он болельщикам. - Выпейте - и возвращайтесь на трибуны".

Однако весь смысл распития пива на стадионе - "не выйти под лестницу махнуть, а получить наслаждение во время матча", возразил депутат-единоросс Сергей Вострецов. "Так и дома можно накидаться, - отметил он. - Мы поощряем пьянство, если не разрешим распивать на трибунах".

Игорь Лебедев рассказал, почему вводится такое ограничение. "Запрет на рекламу пива пока никто не отменяет, - пояснил он. - То есть появление болельщика с кружкой на трибуне будет нарушением закона о рекламе в ходе трансляции матча".

Целый ряд футбольных клубов не имеет на стадионах подтрибунных пространств и специальных точек общепита, отметил в свою очередь коллега Лебедева по ЛДПР Павел Шперов. "Мы говорим о возвращении пива только на те стадионы, где есть специально оборудованные для этого помещения", - уточнил автор.

Представитель "Единой России" Михаил Кузьмин заметил, что пиво пиву рознь. "Есть двоечка, а есть семерочка, - напомнил он. - Три семерочки - это пьянство. Может, ограничить крепость пива или объем продажи?"

Лебедев предложил рассмотреть эти меры в рамках второго чтения. Такого рода ограничения действуют, например, в Италии, сослался он на мировой опыт. А вот идею Вострецова разрешить к продаже на стадионах только отечественное пиво инициатор отверг. Ведь как быть с международными соревнованиями, спонсорами которых зачастую являются иностранные компании?

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект. Кабмин рассудил, что опыт Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года показал, что при должной организации матчей продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей. Должная организация - это увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и т.п., говорится в замечаниях правительства.

Кабмин также дал рекомендации ко второму чтению. Во-первых, целесообразно уточнить механизмы расходования финансовых средств, полученных организаторами спортивных мероприятий. А во-вторых, прописать в законопроекте их ответственность за ненаправление вырученных средств на финансирование спорта. Эти и другие замечания несложно учесть ко второму чтению, отметил Игорь Лебедев.

Напомним, что запрет на продажу пива на стадионах в РФ установили в 2005 году. Это решение стало следствием беспорядков на чемпионате мира-2002.