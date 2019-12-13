Госдума: Санкции ЕС - наказание за отказ пересмотреть Минские соглашения

Продление санкций Евросоюза в Госдуме РФ рассматривают как своеобразное наказание за отказ Москвы от пересмотра Минских договоренностей. Об этом написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Twitter, комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о "недостаточности оснований для снятия ограничений с РФ".
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"Именно Меркель допускала ревизию Минска-2, - написал Слуцкий. - Очевидно, санкции - наказание РФ за отказ от взлома соглашений",
По его мнению, Евросоюзу "недостаточно политической воли и независимости от США для признания их (санкций - "РГ") абсурдности".
Напомним, что по итогам саммита в Париже Меркель заявила, что не видит поводов для снятия санкций с РФ, и что решение о продлении санкций "принято единогласно".
Меркель недостаточно оснований для отмены антироссийских санкций. Скорее, недостаточно полит.воли и независимости от США для признания их абсурдности. Именно #Меркель допускала ревизию #Минска-2. Очевидно, #санкции - наказание РФ за отказ от взлома соглашений. #Слуцкий— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 13 декабря 2019 г.