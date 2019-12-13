Госдума: Санкции ЕС - наказание за отказ пересмотреть Минские соглашения

"Именно Меркель допускала ревизию Минска-2, - написал Слуцкий. - Очевидно, санкции - наказание РФ за отказ от взлома соглашений",

По его мнению, Евросоюзу "недостаточно политической воли и независимости от США для признания их (санкций - "РГ") абсурдности".

Напомним, что по итогам саммита в Париже Меркель заявила, что не видит поводов для снятия санкций с РФ, и что решение о продлении санкций "принято единогласно".