Грета Тунберг взяла паузу в своей борьбе против климатических изменений

Экоактивистку Грету Тунберг, похоже, в конец измотали многочисленные митинги в защиту окружающей среды. 16-летняя шведская школьница в пятницу завила о решении взять паузу и сделать небольшую передышку на Рождество.

"Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть", - заявила она журналистам в Турине, где приняла участие в акции итальянских подростков "Пятницы ради будущего".

Грета Тунберг получила известность в сентябре этого года после речи в ООН, в которой она обвинила мировых лидеров стран в отсутствии политической воли для борьбы с загрязнением атмосферы. Ее слова имели широкий общественный резонанс и вызвали ожесточенные споры, в том числе в России.