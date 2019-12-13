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13.12.2019 14:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайская экономика способна преодолеть растущие риски

Центральное совещание по экономической работе завершилось 12 декабря в Пекине, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". На совещании были подведены итоги за 2019 год, проанализирована текущая экономическая ситуация и изложены ключевые задачи на 2020 год.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В обнародованном по итогам совещания заявлении отмечается, что в условиях сложной ситуации, связанной с растущими рисками и вызовами внутри страны и за ее пределами, в 2019 году Китай поддерживал устойчивое, здоровое социально-экономическое развитие. Прогресс в выполнении основных задач на 13-ю пятилетку соответствовал ожиданиям, были сделаны новые значительные шаги на пути всестороннего построения общества среднего класса.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, в первые три квартала 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2 процента в годовом исчислении. Коэффициент вклада третьей индустрии и конечного потребления в рост китайской экономики достиг соответственно 60,6 процента и 60,5 процента.

В настоящее время Китай находится на решающем этапе трансформации собственной модели роста, оптимизации экономической структуры и стимулирования новых драйверов роста. Страна столкнулась с растущим понижательным давлением на экономику на фоне переплетения различных проблем структурного, институционального и циклического характера.

Глобальная экономика продолжает замедляться, мир все еще подвержен коренным перестроениям после глобального финансового кризиса, глубинные изменения ускоряются, источников нестабильности стало существенно больше.

С учетом сложившейся обстановки на совещании отмечено, что основной вектор китайской экономики на стабильное долгосрочное развитие остается неизменным.

Для достижения целей, намеченных на 2020 год, необходимо сделать приоритетом обеспечение стабильности, создание надежных политических рамок для реализации стабильной макрополитики, гибкой микрополитики и ориентированной на обеспечение базовых нужд социальной политики.

На совещании подчеркнута важность неустанных усилий по углублению структурной реформы в сфере предложения, обеспечению разумного роста и поступательного улучшения экономики, а также обозначены основные экономические задачи на следующий год. Это последовательное претворение в жизнь новой концепции развития, решительные усилия в "трех тяжелых битвах" против основных рисков, бедности и загрязнения окружающей среды, непрерывное повышение народного благосостояния, осуществление активной финансовой и взвешенной монетарной политики, стимулирование высококачественного развития и углубление реформы экономической системы.

Китай продолжит продвигать открытость, расширяя и углубляя ее. Условия для иностранных инвестиции будут смягчены, а сами они - лучше защищены. Страна продолжит сокращать негативный список доступа для иностранных инвестиций, снижать общий уровень таможенных пошлин и поощрять предприятия к диверсификации рынков экспорта, а также достигнет значительного прогресса в коллективном строительстве "Одного пояса и одного пути", чтобы внести больший вклад в мировое процветание и развитие.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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