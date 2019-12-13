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Рубрика: В мире

Косачев: Постбрекзитной Британии было бы выгодно гибче отнестись к РФ

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Победа британских консерваторов на досрочных выборах Палаты общин не стала сенсацией - разве что своей убедительностью. По всем предвыборным опросам Консервативная партия Бориса Джонсона серьезно опережала Лейбористскую партию Джереми Корбина, а потому вопрос был только в том, смогут ли победители получить абсолютное большинство для формирования правительства и реализации своей главной программной цели: брекзита. Теперь уже ясно - смогут.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Таким образом, мандат на выход из ЕС получен. И формально Великобритания выйдет из Евросоюза 31 января 2020 года, а фактически - 31 декабря 2020 года, когда закончится переходный период. Однако этот период как раз не будет простым, ибо предстоит совместить несовместимое - сохранить взаимовыгодные отношения с Брюсселем, но оказаться вне рамок ЕС политически и юридически. Мало кто верит, что об этом удастся договориться за столь короткий срок.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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Разгромное поражение лейбористов связывают с личностью Джереми Корбина, который так и не занял твердую и привлекательную позицию по брекзиту, к тому же был, по мнению электората партии, слишком левым.

Символично и то, что лидер британской "антибрекзитной" партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон проиграла именно представителю от Шотландской национальной партии. Ибо второй итог прошедших выборов, помимо брекзита - потенциальный "шокзит". Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен уже потребовала от Лондона наделения шотландцев правом на проведение референдума о независимости региона с учетом успеха партии на общебританских досрочных парламентских выборах. Так что шотландский референдум вполне возможен, и его результат может отличаться от прошлого, когда относительно небольшим большинством победили сторонники сохранения Шотландии в составе Британии. Ведь это было до "брекзита", который теперь гарантирован.

Что касается отношений с Россией при консервативном правительстве Джонсона, то, на самом деле, я не ожидаю больших прорывов, однако можно предсказать некоторое успокоение на российскую тему. Ведь она традиционно искусственно педалируется в контексте тех или иных выборов на Западе. При этом для самих консерваторов она в принципе невыгодна, поскольку именно их подозревали в связях с Россией, особенно когда были озвучены данные о получении денег от российских спонсоров.

Но в целом климат в наших отношениях находится в такой низкой точке, что хуже, наверное, некуда. К тому же, Лондон, который после брекзита не будет более связан внешнеполитическими обязательствами в связи с членством ЕС, потенциально сможет проводить более самостоятельную - и, в теории, более гибкую - политику в отношении России. Захочет ли - другой вопрос. Но в принципе это было бы выгодно постбрекзитной Великобритании, коль скоро она хочет играть более значимую роль на мировой арене - а она явно хочет. "Русский вопрос" - один из показателей, в какой мере это удастся. В частности, французский лидер начал именно с него, и о Франции сразу заговорили. Могут заговорить и о Британии. Посмотрим.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook

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