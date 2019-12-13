Кремль рассчитывает на преодоление демографического кризиса в России

Меры, предусмотренные нацпроектом "Демография", призваны минимизировать негативные последствия демографической ямы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, данные Росстата о самой высокой за 11 лет убыли населения не стали неожиданностью. "Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, действительно, эта яма сейчас находится собственно в своей кульминации ", - цитирует его РИА Новости.

Эта ситуация стала следствием прошедших десятилетий и является продолжением истории нашей страны. На минимизацию негативных последствий направлены, в частности, меры нацпроекта "Демография" , отметил представитель Кремля.